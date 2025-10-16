ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарът, който избухна в металургичния завод "Стом...

Добри са условията за туризъм в планините, но следобед се очаква лошо време

Планина СНИМКА: Пиксабей

Добри са условията за туризъм в планините, но следобед се очаква влошаване на времето. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са между минус 5 и минус 1 градуса, духат слаби ветрове, а облачността е разкъсана. Във високите части на планините обстановката е зимна, има снежна покривка и пътеките са заледени, допълват от спасителната служба.

Над планините облачността ще бъде значителна, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра надморска височина - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

