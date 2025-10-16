Ограничения в движението по "Хемус", чистят канавки и храсти

Временно се променя организацията на движение в участъци от АМ „Хемус" на територията на областите София и Ловеч за краткотрайни дейности по поддържане на магистралата, съобщиха от АПИ.

Днес - 16 октомври, до 18 ч. и на 17 октомври между 8 ч. и 17 ч. ще се премахва излишната растителност и ще се почистват канавки на пътен възел Ботевград (при 47-и км), в област София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафика в активната и изпреварващата лента и в двете платна на магистралата. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

На 16 и 17 октомври от 8 ч. до 18 ч. в отсечката между 88-и и 98-и км, на територията на област Ловеч, ще се извършват дейности, свързани с електрозахранване на пътен възел „Боаза" на АМ „Хемус". По време на работата поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лентата, без ограничение в скоростта.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка по републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.