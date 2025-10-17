Сандвич от тиквички

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Анелия Терзиева изпраща интересна рецепта с тиквички.

ПРОДУКТИ

За 2 порции:

1 средно голяма тиквичка, 100 г кашкавал, 4-5 с.л. крема сирене, бекон или друг колбас, 1 домат

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме тиквичката на тънки ленти и настъргваме кашкавала на ситно ренде. Върху хартия за печене в правоъгълна тава слагаме половината кашкавал, като го разпределяме равномерно.

Подреждаме отгоре лентите от тиквичка, които застъпваме една за друга на плътен слой и най-отгоре отново завършваме с кашкавал.

Печем на 180 градуса с вентилатор за около 10 мин или докато хване златист загар. Изваждаме и оставяме да изстине. Когато се охлади, кашкавалът се втърдява и много лесно “листът” се отделя от хартията.

Намазваме така получената основа с крема сирене, отгоре в едната половина подреждаме бекона, нарязан на тънко, и няколко резена домат. Завиваме сандвича с другата половина.