Сандвич от тиквички

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Анелия Терзиева изпраща интересна рецепта с тиквички.
ПРОДУКТИ
За 2 порции:
1 средно голяма тиквичка, 100 г кашкавал, 4-5 с.л. крема сирене, бекон или друг колбас, 1 домат
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме тиквичката на тънки ленти и настъргваме кашкавала на ситно ренде. Върху хартия за печене в правоъгълна тава слагаме половината кашкавал, като го разпределяме равномерно.
Подреждаме отгоре лентите от тиквичка, които застъпваме една за друга на плътен слой и най-отгоре отново завършваме с кашкавал.
Печем на 180 градуса с вентилатор за около 10 мин или докато хване златист загар. Изваждаме и оставяме да изстине. Когато се охлади, кашкавалът се втърдява и много лесно “листът” се отделя от хартията.
Намазваме така получената основа с крема сирене, отгоре в едната половина подреждаме бекона, нарязан на тънко, и няколко резена домат. Завиваме сандвича с другата половина.