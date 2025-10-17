Дъждовно, но сравнително топло през почивните дни

Валежи и облаци се очакват и през следващата седмица

В петък минималните температури ще бъдат от 9 до 13 градуса, по Черноморието до 12-13 градуса. Облачността над страната ще бъде значителна. Преди обед ще превалява в западните райони, като постепенно през нощта валежите ще обхващат Северна България и Черноморието. По високите части на планините ще духат слаби до умерени ветрове от югозапад със скорост до 25 км/ч. Максималните температури ще са от 15 до 20°, в Западна България 9-11, по Черноморието до 18-19, за района на София до 12-13°. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, по Черноморието до 13 градуса. Облачността ще е значителна. Преди обед ще превалява в източните райони. След временно разкъсване на облачността нова облачна вълна от запад ще донесе валежи в западните и централните части от страната. Максималните температури ще са от 15 до 20 градуса. Над планините ще е облачно и ветровито. Следобед в Рила, Пирин и в Западна Стара планина ще има превалявания от дъжд и сняг, над 2000 м - сняг. Максималните температури над 2500 м ще са от 0 до 3°, а на 1500 м - от 7 до 10.

В неделя минималните температури ще бъдат от 8 до 13°. Денят ще започне с мъгли по черноморското ни крайбрежие и слънце на север. Максималните температури ще са от 13 до 18°.

В понеделник и вторник над Южна България ще е облачно. Ще превалява южно от Сандански, а над Дунавската равнина ще има слънчеви часове. В сряда от запад бързо облаците ще се уплътняват и в Западна България ще започнат валежи от дъжд. В четвъртък валежите ще достигат и източните райони. В петък облачността ще бъде разкъсана и слабо ще се затопли.