Православен календар за 17 октомври

Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски

Св. Осия пророкувал много за израилския народ. Изобличавайки беззаконните жители на Израилското царство, свети Осия предсказвал големи бедствия от враговете, асирийски плен и после обръщане към Бога, както и завръщането на младенеца Исус от Египет и неговото възкресение. Тези пророчества са записани в книгата му и като изречени чрез Светия Дух се нареждат сред боговдъхновените книги на свещеното писание. Прор. Осия починал в дълбока старост и бил погребан с мир.