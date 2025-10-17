ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Лято от другия четвъртък до края на октомври

Георги Рачев КАДЪР: bTV

      Между 15 и 16 ч у нас ще започне да вали, заяви проф. Георги Рачев по Би Ти Ви. Валежите ще продължат и утре, каза той.  

В събота, неделя и понеделник  ще бъде хладно, но след това започва топла вълна, която ще обхване  цяла Европа.

От следващия четвъртък до самия край на месеца ни чакат температури над 20 градуса в София, каза още проф. Рачев. Тези температури са характерни за септември, а не за октомври. 

Днес на юг в тока на Ботуша кодът е червен - до 200 литра на квадратен метър. Това ще доде и при нас , но с много по-малко валежи.

Според данните само Царево е направило 400 л на квадратен метър валежи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

