Брюксел планира край на цигарите с филтър и продаж...

Трафикът при 159-и км на АМ „Струма“ към София ще е в една лента

АМ "Струма". Снимка Архив

Трафикът при 159-и км на автомагистрала „Струма“ в посока София ще преминава само в едната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От днес поради недоброто състояние на дилатационна фуга на съоръжението в участъка в област Благоевград и за подготовка на ремонта ѝ поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента.

Трафикът ще преминава в свободната лентата при ограничение на скоростта до 90 км/ч.

От АПИ отправят апел към шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания.

