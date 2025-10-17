ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Брюксел планира край на цигарите с филтър и продаж...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21519040 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът за камиони на "Капитан Андреево" и "Лесово"

476
Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово", на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР по данни към 6:00 часа тази сутрин. 

Движението е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

Трафикът е нормален на всички пунктове на границата със Сърбия, предава БТА.  

На границата с Румъния движението е нормално всички гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, напомнят от "Гранична полиция". 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници