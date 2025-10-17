ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Газова бутилка избухна в центъра на Пловдив, 73-го...

Не са добри условията за туризъм в планините

СНИМКА: Пиксабей

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, на места с мъгла, а температурите са между 0 и 5 градуса. Във високите части все още има снежна покривка.

В планините облачността ще се увеличава и вплътнява, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Следобед в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.

СНИМКА: Пиксабей

