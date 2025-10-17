Дъждовна събота, а от понеделник студени нощи и опасност от слани

В събота, 18 октомври, в страната ще преобладава облачно време, на места все още с валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува относително по-студен въздух, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 18 до 23 октомври на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Прогнозата е подготвена от Марияна Попова - дежурен синоптик в отдела "Прогнози на времето" в НИМХ, посочва БТА.

В неделя, 19 октомври, още от сутринта облачността над повечето райони от Северна България ще намалее до предимно слънчево време. Значителна ще остане облачността над Южна България и в североизточните райони, и там на места все още ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне, но ще запази посоката си от северозапад. Температурите ще са с градус-два по-ниски.

През първите дни от новата седмица в цялата страна времето ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб, ще се ориентира от изток, после от североизток, а във вторник, в източната половина от страната ще се усили до умерен. На отделни места в низините сутрин видимостта ще е намалена или ще има ниска облачност. Ще се понижат и минималните температури, в затворените котловини ще са близки до нулата и ще има условия за слана. Максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса.

Във вторник, 21 октомври, високата облачност постепенно ще се увеличава. В средата на седмицата ще има променлива облачност, на места с валежи, но предимно слаби. Ще има и слабо затопляне, прогнозира дежурният синоптик в НИМХ Марияна Попова.