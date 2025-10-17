ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Застреляха президента на тим от Кипър

Кое е най-важно за оградата на имота?

Идеален дом

Показва списание "Къща извън града"
Есенният брой вече е на пазара
Всички теми в него са насочени към настъпващите хладни дни и ще вдъхновят читателите да подготвят своя дом за тях.


Фокусът е върху подготовката на двора и градината, представени са устойчиви растения, които ще красят външното пространство и ще внасят цвят и аромат, когато другите видове се оттеглят. Списанието обръща специално внимание на оградите – от здрави каменни дувари и съвременни габиони до елегантни метални решения, които осигуряват както сигурност, така и естетика на имота.


Новият брой "отваря" вратите на луксозни къщи от България и чужбина, с различен мащаб и дизайнерски решения от най-висок клас. Сред тях изпъкват тези с цветни фасади - интересна тенденция, която иска да направи живота извън града още по-различен, пъстър и изпълнен с индивидуалност.

