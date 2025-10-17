ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 20 октомври

СНИМКА: Архив

На 20 октомври (понеделник) във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 16 в ж.к. „Сердика" се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска пред бл. 16.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. Това съобщиха от пресцентъра на „Софийска вода". 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

СНИМКА: Архив

