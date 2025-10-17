Столична община ще опита да изчисти "Люлин" и "Красно село" изцяло

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столична община тества 100% чистене по график в „Люлин" и „Красно село" този уикенд. Целта е изцяло да се нормализира сметосъбирането до края на обявената временна организация.

Столична община ще тества пробен режим на работа по утвърден график в районите „Люлин" и „Красно село" през събота и неделя (18-19 септември), с което да се възстанови стандартното обслужването. Това ще се случва с общински ресурс, който включва и временно наетия капацитет от съседните общини и от гражданите. Целта на този тест е да се създадат условия за отмяна на временната кризисна организация, въведена за двата района.

Досега сметопочистването в двата района се извършваше на кризисен принцип: Столичният инспекторат (СИ) идентифицираше критичните за почистване точки, а екипите на СПТО (Столично предприятие за третиране на отпадъци) реагираха приоритетно на тях.

Този уикенд ще се тества 100% чистене по график, което означава:

Редовно извозване на всички отпадъци на територията на двата района.

Работа по предварително определен маршрут и честота, както е заложено в стандартните оперативни планове.

„След високата мобилизация, привлечения капацитет от съседни общини и граждански организации и натрупания напредък през последните седмици, вече изпробваме възможността да преминем към нормален работен ритъм.", заяви зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева.

Мобилизацията на общинския капацитет остава висока. Днес (петък) на терен са:

Район „Люлин": 3 сметоизвозващи автомобила, подкрепени от два екипа на ОП „Паркове и градини" (с 2 камиона и 10 работника) и 1 екип за реакция на критични точки. В ранния следобед се добавя още един допълнителен курс в район Люлин.

Район „Красно село": 3 сметоизвозващи автомобила, два малки камиона от ИБТ "Хан Богров") и 1 камион за обслужване на доброволческите акции.

Общ специализиран капацитет: Включена е техника за едрогабаритни отпадъци – мултилифт, товарач с щипка и камион с 4-кубиков контейнер. Осигурена е и допълнителна подкрепа от два екипа на ОП „Паркове и градини" и един екип от район „Слатина".

Подкрепа за доброволческите акции

Столична община създава и този уикенд организация за гражданите, които се включват активно в засилените доброволчески акции. На три ключови точки ще се раздават чували и ръкавици, както и инструкции:

„Люлин": Събота и неделя, от 10:00 до 11:00 ч. на паркинга пред магазин „Билла" на бул. „Царица Йоана" (до автомивката).

"Красно село": Събота и неделя, от 10:00 до 11:00 ч. В ж. к. "Хиподрума", паркинга на магазин "Билла"

„Красно село": Събота и неделя, от 10:00 до 17:00 ч. на ул. "Житница", на входа на полигон "Земляне".

Заместник-кметът на Столична община по екология, Надежда Бобчева, ще бъде на терен в район "Красно село" – на ул. "Житница" в 10:00 ч. в събота – и ще бъде на разположение за въпроси от медиите.