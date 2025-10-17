Премахват храсти по АМ "Хемус" до 21 октомври

От утре до 21 октомври за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 63-ти и 71-ви км на АМ „Хемус"

През следващите дни шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по АМ „Хемус" в участъка между 63-и и 71-и км в Софийска област. На 18 и 19 октомври, между 8 ч. и 17 ч., за да се осигури по-добра видимост за шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност в 8-километровата отсечка на магистралата в посока Варна.

На 20 и 21 октомври, от 8 ч. до 17 ч. премахването на растителността ще продължи в същия участък, но в платното за София. При работата в участъка поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.