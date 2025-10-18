ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И сам Слави е воин

Православен календар за 18 октомври, вижте кои са имениците

1972

Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска

Св. Злата Мъгленска живяла по време на турското робство в Мъгленската епархия. Била рядко красива и с твърда вяра в Господа. Млад турчин я отвлякъл, поискал тя да се отрече от вярата си и да се ожени за него. Заради отказа си била безмилостно изтезавана, обесена и насечена. Пречистена в страданията, св. Злата предала душата си на Бога на 18 октомври.

Празнуват: Злата, Златка, Златан, Злати, Златко, Златимир, Златин, Златина, Златица, Златомир, Лука, Лукан

