ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

139 депутати се возят комфортно до избирателите, в...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21526244 www.24chasa.bg

Верижна катастрофа на АМ "Тракия", движението е ограничено (Видео)

1932
Кадър: фейсбук групата "АМ "Тракия" & АМ "Марица" - пътна обстановка"

Верижна катастрофа на магистрала "Тракия" в посока София преди Вакарел. Ударили са се три автомобила.

За пътния инцидент сигнализираха потребители в социалните мрежи.

Временно е ограничено движението при 29-и км на автомагистрала (АМ) "Тракия" в посока София поради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място.

Тази събота и неделя ще се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ „Тракия" и АМ „Хемус", съобщават на сайта на пътната агенция. За повишаване на безопасността при интензивния трафик може да се шофира и в аварийната лента.

В четири участъка на АМ „Тракия" в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

Кадър: фейсбук групата "АМ "Тракия" & АМ "Марица" - пътна обстановка"

Публикувахте от Aleksandur Milushev в Петък, 17 октомври 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!