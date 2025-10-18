Катастрофа на пътя София – Варна край село Микре, един е пострадал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по главния път София – Варна, в района на село Микре, се осъществява двупосочно в едната лента поради катастрофа. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч казаха за БТА, че лек автомобил е самокатастрофирал. В него са пътували мъж и жена. Пострадал е мъжът, който е откаран в лечебно заведение.

Трафикът в района на катастрофата се регулира от "Пътна полиция". Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната агенция.