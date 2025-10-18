ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради катастрофа е спряно движението по пътя Симитли - Кресна

Пътят Симитли - Кресна СНИМКА: Google Street View

Ограничено е движението при км 391 на път І-1 Симитли - Кресна поради ПТП.

Шофьорите изчакват на място, съобщиха от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

