Предимно слънчево ще е на 19 октомври, на места ще превали

Облачността ще се разкъса и днес ще е предимно слънчево. Преди обяд в планинските райони ще е по-често значителна и там все още ще превалява. Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°. В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната – около 13°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. След обяд ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра от сняг. След обяд облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.