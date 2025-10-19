АПИ обясни как действат сензорите, които вече ловят претоварени камиони

Във връзка с възникнали въпроси и медийни публикации, свързани с въвеждането на функционалността за претегляне в движение на пътни превозни средства над 3,5 тона, Национално тол управление уточнява принципа на работа на системата и начина, по който се осигурява точността на измерванията.

Системата за претегляне в движение е изградена по международния стандарт OIML R134, който определя изискванията за точност, калибриране и проверка на системите за измерване на теглото на превозни средства в движение. Използваните сензори са на водещия американски производител „Intercomp", чиято технология се прилага и в Австрия и Полша за контрол на теглото и санкциониране при претоварване, посочват от тол управлението.

При проектирането и изграждането на системата е извършен подбор и техническа оценка на 100 пътни участъка, подходящи за монтиране на сензори за претегляне в движение. Всеки участък е подбран по строго определени критерии: дължина на участъка за измерване 60 метра, максимална денивелация по пътната ос 1% и максимален напречен наклон 1%. Това осигурява равни и стабилни условия за измерване и елиминира външни фактори, които биха могли да повлияят на резултатите.

Конфигурацията на системата е матрична – сензорите са подредени по двойки в пътното платно, така че всяко колело на превозното средство се измерва повече от веднъж. Всеки сензор отчита натиска на колелото два пъти – основно и коригиращо измерване. Така системата автоматично проверява и потвърждава точността на данните, като елиминира възможността за грешка при еднократно отчитане. Матричната подредба осигурява повече данни и по-висока точност на анализа на натоварването на всяка ос.

Калибрирането и настройката на сензорите се извършват на базата на предварителни измервания със стационарна везна. Всяка ос на тестовото превозно средство се претегля на стационарна везна с висока точност, а получените стойности се въвеждат като еталон при калибрирането на кантара за претегляне в движение. Така дори при наличието на минимален напречен наклон на пътя той се отчита и компенсира в процеса на калибриране.

Въпросът дали натискането на спирачка по време на преминаване през участък за претегляне влияе върху точността на измерването често се поставя погрешно. Твърдението, че при спиране се „пренася" и се отчита нереално по-високо тегло, не е вярно. При спиране не възниква сила, която да увеличава теглото на превозното средство. Спирачните сили действат хоризонтално и променят единствено скоростта, без да влияят на вертикалното натоварване, което се измерва от системата. Единствените случаи, в които може временно да се промени разпределението на масата, са при превоз на течности – затова цистерните имат вътрешни секции и прегради, или при превоз на живи животни, които променят положението си по време на движение.

Системата за претегляне в движение осигурява надежден начин за прецизно измерване на теглото на тежкотоварните превозни средства. Чрез нея се осъществява постоянен контрол, който подпомага опазването на пътната инфраструктура и безопасността на движениет