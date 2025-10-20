Салата с китайско зеле, боб и царевица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ Румяна Любомирова

"Невинаги има време за сложно ястие, тогава на помощ идва ето такава плътна зелева салата с царевица и боб", ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

1 глава китайско зеле (айсберг),

1-2 червени чушки,

1 малка кутия царевица,

1 консерва червен боб,

150 г кисело мляко,

1 с.л. мека горчица,

1/2 ч.л. мед,

сол и черен пипер,

1 с.л. олио/зехтин,

1 с.л. заквасена сметана (майонеза),

сок от 1 лайм (оцет),

капки сос "Уорчестър",

30 г жълт чедър,

печени бадеми

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме на тънки ивици китайското зеле и чушките, посоляваме и нежно намачкваме с ръце (зелето бездруго е крехко).

Отцеждаме царевицата и боба, накълцваме бадемите, настъргваме сиренето. Киселото мляко, което може да е наполовина смесено със заквасена сметана, разбиваме с горчица, мед, сол, черен пипер, олио, по желание и майонеза, цитрусов сок, капки сос “Уорчестър”, няколко скълцани бадема.

Разбъркваме соса в голяма купа с подготвените съставки, по преценка доовкусяваме с още сол и струйка ябълков оцет. Остава едно хубаво разбъркване и е готово за сервиране.

Китайското зеле сполучливо се заменя от салата айсберг. Рецептата се обогатява с лентички бекон, шунка, жарено филе и въобще с каквото месце за мезе има на разположение в момента. Допълнително се поднася хрупкав чипс от тънък хляб лаваш, запечен във фурна или еърфрайър.