Салата с китайско зеле, боб и царевица

В соса се слага горчица
Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на адреси [email protected]
и [email protected]. За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
"Невинаги има време за сложно ястие, тогава на помощ идва ето такава плътна зелева салата с царевица и боб", ни пише Румяна Любомирова.
ПРОДУКТИ
1 глава китайско зеле (айсберг),
1-2 червени чушки,
1 малка кутия царевица,
1 консерва червен боб,
150 г кисело мляко,
1 с.л. мека горчица,
1/2 ч.л. мед,
сол и черен пипер,
1 с.л. олио/зехтин,
1 с.л. заквасена сметана (майонеза),
сок от 1 лайм (оцет),
капки сос "Уорчестър",
30 г жълт чедър,
печени бадеми
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Нарязваме на тънки ивици китайското зеле и чушките, посоляваме и нежно намачкваме с ръце (зелето бездруго е крехко).
Отцеждаме царевицата и боба, накълцваме бадемите, настъргваме сиренето. Киселото мляко, което може да е наполовина смесено със заквасена сметана, разбиваме с горчица, мед, сол, черен пипер, олио, по желание и майонеза, цитрусов сок, капки сос “Уорчестър”, няколко скълцани бадема.
Разбъркваме соса в голяма купа с подготвените съставки, по преценка доовкусяваме с още сол и струйка ябълков оцет. Остава едно хубаво разбъркване и е готово за сервиране.
Китайското зеле сполучливо се заменя от салата айсберг. Рецептата се обогатява с лентички бекон, шунка, жарено филе и въобще с каквото месце за мезе има на разположение в момента. Допълнително се поднася хрупкав чипс от тънък хляб лаваш, запечен във фурна или еърфрайър.