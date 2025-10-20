ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 20 октомври

На 20 октомври рожден ден имат

Георг Георгиев, министър на външните работи

Илонка Каратодорова Димова, директор “Бизнес център”, Банка ДСК

Джуди (Юлиан) Халваджиян, тв продуцент

Виктор Калев, актьор

Енчо Данаилов (Бате Енчо), актьор и тв водещ

Проф. Йордан Христосков, бивш вицепремиер и министър на труда и социалната политика, бивш управител на НОИ

О.з. ген. Нонка Матова, олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка по спортна стрелба

Чл.-кор. проф. дтн Петър Гецов, бивш директор на Института за космически изследвания и технологии при БАН

Проф. Румен Байрактаров, композитор

Танер Емин, депутат

Жана Бергендорф, певица

