ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21536706 www.24chasa.bg

Интензивен е трафикът на „Капитан Андреево“ за товарни автомобили

908
Интензивен е трафикът за товарни автомобили на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" на границата с Турция за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа, пише БТА.

Нормално е движението на границите със Сърбия и Република Северна Македония.

Трафикът е нормален и на всички гранични преходи с Румъния. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормален е трафикът също и на граничните преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)