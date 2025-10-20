ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

75 нови калпака с орлово перо шият за гвардейците

Добри са условията за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм в планините. СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е ясно и тихо, с температури около нула градуса. Основен риск са ниските температури и замръзналата в ранните часове земя, съобщиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти в планините за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна – над върховете в Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

