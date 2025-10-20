Вижте къде в София няма да има вода на 21 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



На 21 октомври (вторник) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по бул. „Копенхаген", ж.к. „Дружба" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в:

ж.к. „Дружба" 2 - ра, 3 - та, 4 - та и 5 - та част, ул. „Хайделберг", Логистичен център „Боила".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следниите адреси:

бул. „Копенхаген" кръстовището с ул. „Обиколна",

ул. „Димитър Пешев" кръстовището с ул. „Делийска воденица".

На 21 октомври (вторник) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен

водопровод по ул. „Георги Палев", с. Локорско се налага спиране на водоподаването от 08:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в:

ул. „Братя Лимброви", ул. „Христо Манов", ул. „Благой Гердин, ул. „Славе Турчов", ул. „Христо Витков" и ул. „Евлоги Тодоров".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следниия адрес:

ул. Илия Манов" кръстовището с ул. „Братя Лимброви".