На 21 октомври движението при 78-и км на АМ „Струма“ към Благоевград ще е в изпреварващата лента

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

Утре - 21 октомври, от 8 ч. до 17 ч. за гаранционен ремонт на фуги на мостовото съоръжение при 78-и км на АМ „Струма", в посока Благоевград, ще се ограничи преминаването в активната и аварийната ленти. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Кюстендил превозните средства ще преминават в изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

