Започва ремонт в платното за София на още 7 км от АМ „Хемус“ на 21 октомври

От утре - 21 октомври, започва превантивен ремонт в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус" между 23-и и 30-и км. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката ще бъде напълно ограничен. Движението ще преминава двупосочно в платното за Варна, в което ще са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на „Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение, съобщиха от АПИ.

Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, попълване на банкети, отводнителни и други дейности. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в отсечката между 23-и и 30-и км е до 15 ноември.

В момента на АМ „Хемус" се ремонтира и платното за София в отсечката между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/. При ремонтът й също се организира реверсивно движение в края на работната седмица.

Всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 20 ч. има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София се пренасочва от пътен възел „Яна" по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.

Във всички съботи до края на месеца от 8 ч. до 12 ч. ще има две ленти за пътуващите към Варна, като движението в посока към столицата ще преминава по обходен маршрут от пътен възел „Яна" по път I-1 през Горни и Долни Богров до София.

В неделя от 15 ч. до 20 ч. и в понеделник от 6:30 ч. до 11 ч. има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна", откъдето ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.