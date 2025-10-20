ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българските обувки с последен шев - след 5 години ...

Катастрофа при км 102 на АМ "Тракия", движението е в активната лента

Движението при км 102 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната лента поради ПТП.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщават от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

