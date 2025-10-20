На 21 октомври движението между 60-и и 61-ви км на АМ „Тракия“ към София ще е в изпреварващата лента

Утре - 21 октомври, от 7 ч. до 18 ч. ще се ремонтира настилката в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на АМ „Тракия" в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, съобщиха от АПИ.

Припомняме, че от 9 октомври се извършва превантивен ремонт в платното за Бургас на 10 км от АМ „Тракия" в област Стара Загора, при който е спряно движението по пътен възел „Стара Загора" при 208-и км. Автомобилите не могат да преминават по пътните връзки от АМ „Тракия" към път I-5 в посока Стара Загора, както и от първокласния път, идващ от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас. Движещите се в посока от София към Стара Загора се пренасочват от п. в. „Чирпан Изток" при 184-и км по път II-66 до Стара Загора. Възможен обходен маршрут за пътуващите от Хасково и от Стара Загора в посока Бургас е по първокласните пътища I-5 Стара Загора - Казанлък и път I-6 Казанлък - Бургас.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.