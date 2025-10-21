Кекс с орехи и стафиди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Искам да предложа рецепта за нещо сладичко, което лесно може да си приготвите и в делник, и в празник”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

4 яйца, 1 и 1/2 ч.ч. захар, 125 г краве масло, 2 с.л. олио, 1 ч.ч. прясно мляко, 3 ч.ч. брашно, 1 пакетче бакпулвер, 2 ванилии, 1 с.л. какао, орехови ядки, стафиди

Начин на приготвяне:

Разбиваме маслото със захарта. Прибавяме жълтъците, отделени от белтъците, един по един при непрестанно разбиване.

Наливаме прясното мляко, олиото, пресятото с бакпулвера и ванилията брашно и накрая при съвсем леко бъркане добавяме разбитите на сняг белтъци.

Отделяме част от тестото и го смесваме с какаото. В намаслена и набрашнена форма изсипваме 2/3 от жълтото тесто. Кафявото тесто, смесено с нарязазните орехови ядки и стафидите, изливаме отгоре.

Слагаме накрая и останалото жълто тесто. Печем кекса на 175 градуса. Когато е готов, изключваме фурната и преди да го извадим, изчакваме 10 мин.