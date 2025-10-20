ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата в Брезник е годна за пиене и готвене

СНИМКА: Архив

Водата в град Брезник е годна за питейно-битови цели, съобщиха на сайта си от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник. Заключението е направено след извършено учестено пробонабиране в периода 14 - 20 октомври 2025 г.

Проверки са извършени на различни пунктове в града, като резултатите от лабораторните анализи отговарят на всички изисквания по контролираните микробиологични и физикохимични показатели, определени с Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Учестеният контрол е във връзка с режимното водоподаване и предприетите мерки от страна на Община Брезник, „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник и „ВиК“ ООД - Перник, пише БТА. 

От РЗИ допълват, че мониторингът ще продължи и при евентуални отклонения от нормативните изисквания населението и местните власти ще бъдат своевременно уведомени.

През юли тази година бе обявено частично бедствено положение за град Брезник. Мярката бе взета на заседание на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Налагането ѝ бе във връзка с установени несъответствия на питейната вода по показател манган в града, открити след физикохимични анализи, част от извършвания учестен мониторинг заради обявеното режимно водоподаване в общината. Във връзка със ситуацията бяха доставени цистерни с вода и поставени на няколко места в града и няколко села, водоснабдяващи се от яз. "Красава" 2.

СНИМКА: Архив

