Ограничават движението в тръбата за София на тунел „Големо Бучино" на АМ „Струма"

На 21 и 22 октомври /вторник и сряда/ между 10 ч. и 16 ч. за ремонт на станция на мобилен оператор временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунел „Големо Бучино" на АМ „Струма". Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Кулата, с ограничение на скоростта до 50 км/ч, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.