Ограничават движението по пътен възел „Шумен" на "Хемус"

Ограничено е движението по пътен възел „Шумен" /при 350-и км/ на АМ „Хемус" за изграждането на ново кръгово кръстовище по път I-2 в района на Шумен. Преминаването по съоръжението в посока от магистралата към първокласния път е преустановено временно, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Шофьорите, които пътуват по АМ „Хемус" към Шумен, се отклоняват при пътните възли „Белокопитово" и „Каспичан", съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Трафикът на леки коли от Шумен към магистралата се осъществява без ограничения при пътен възел „Шумен". Предвижда се строителните дейности по път I-2 да продължат до февруари 2026 г.

Припомняме, че ремонтните работи по първокласния път I-2 Русе – Варна при Шумен стартираха на 20 юни т.г., като при започването им беше ограничено преминаването само на тежкотоварни автомобили в отсечката при 118-и км на първокласния път и по пътната връзка, която свързва път I-2 и АМ „Хемус" при 350-и км. В момента работата по съоръжението е на следващ етап, при който дейностите изискват затваряне на пътния възел на АМ „Хемус" и за леки автомобили до 3,5 т.

Изграждането на новото кръговото кръстовище до Индустриален парк Шумен, ще замени настоящото триклонно кръстовище и се финансира от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG")", Компонент 3 „Интелигентна индустрия" от плана за възстановяване и устойчивост, договор BG-RRP-3.007-0006-C02/25.07.2024 г. При реализацията му Областно пътно управление Шумен си партнира с община Шумен и Индустриален парк Шумен.

Изпълнител на проекта, след проведена от ОПУ Шумен открита процедура по ЗОП, е „Автомагистрали - Черно море" АД. Стойността на договора е 1 523 636,35 лв. ДДС.