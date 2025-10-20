ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Ударихме инфраструктура на "Хизбула" в Юже...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21544094 www.24chasa.bg

Променят временно организацията на движение в участък от АМ „Тракия“ край Пловдив за 4 дни

884
АМ „Тракия" Снимка: АПИ

От утре - 21 октомври, до 24 октомври (петък), между 8 ч. и 18 ч. за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Тракия" в област Пловдив. Дейностите ще се изпълняват между 119-и и 147-и км в двете платна на движение, като поетапно ще се стеснява активната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата, като е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание.

Агенция „Пътна инфраструктура" водачите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

АМ „Тракия" Снимка: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса