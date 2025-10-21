Движението е интензивно за товарни автомобили на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

Интензивен е трафикът на контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщава на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), информацията за движението по границите е към 6:00 часа, предаде БТА.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички пунктове.

На границата с Румъния движението на автомобили е нормално на всички преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, напомнят от "Гранична полиция".

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането в обекта на външни лица.