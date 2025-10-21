Вижте къде в София няма да има вода на 22 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 22 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Попова шапка", кв. „Подуене" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода". Това заявиха от институцията.

Прекъсването ще е в района на:

ул. „Плачковски манастир" от ул. „Попова шапка" до ул. „Виница", ул. „Попова шапка" от ул. „Петър Богдан до ул. „Димитър Софиянец", бл. 101 и бл. 102, ул. „Калиманци" № 19 и ул. „Виница" 2-3 и 13-15.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следниите адреси: ул. „Калиманци" бл. 101.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.