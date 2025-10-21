ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежки национал отличник в САЩ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21546778 www.24chasa.bg

Ограничават движението по АМ „Струма" в посока София на 22 октомври

1376
АМ “Струма”. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

На 22 октомври, от 9 ч. до 17 ч. ще се ограничи движението в активната лента при 163-ти км на АМ „Струма" в посока София за подмяна на тол камера. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Трафикът в участъка в района на с. Марикостиново, област Благоевград, ще преминава в изпреварващата лента, а скоростта ще е до 90 км/ч.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват стриктно пътната сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

АМ “Струма”. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса