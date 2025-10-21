ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗП: Вендинг машините ще работят само с евро през ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21547889 www.24chasa.bg

Проф. Георги Рачев: Атлантически циклон ще донесе студ и силен вятър, още в петък ще го усетим

4736
Проф. Георги Рачев СНИМКА: bTV

„Не се знае колко дълго ще се задържи затоплянето – може би поне до понеделник, вторник. Ще започне гирлянда от средиземноморски циклони. Този месец може да бъде култов по отношение на количеството валежи".

Това показва прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев.

„В петък идва студен фронт по обедно време – между 12.15-12.30 ч. ще мине през София. Ще донесе студен въздух и ще понижи температурата. Много дълбок атлантически циклон, който ще формира опасно ветровито време в Централна и Северна Европа".

По думите му черноморската вода е вече 18-19 градуса, на места 17. В редица градове, които са близо до реките има мъгла.

„Понеже са циклони, те си имат специфичен нрав – едните минават южно от България, други през страната, движението определя и валежите в страната", посочи още пред bTV проф. Рачев.

„Продължителността на деня е едва 10,5 часа. В неделя сменяме времето, ще спим повече", припомни климатологът.

Проф. Георги Рачев СНИМКА: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса