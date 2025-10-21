Променят движението по АМ „Марица" край Харманли

За ремонт на фуга на мостово съоръжение в района на Харманли, се променя организацията на движение между 67-и и 66-и км на АМ „Марица" в платното за Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на АПИ.

За изпълнението на дейностите в участъка, в област Хасково, се стеснява част от активната лента и се ограничава навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване.

Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.