Катастрофа спря движението по пътя Стрелча - Кръстевич

Полиция

Ограничено е движението по път III-606 Стрелча - Кръстевич в района на Стрелча /при км 39/ поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите изчакват на място. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

