Православен календар за 22 октомври

Прославление на св. мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски. Св. равноап. Аверкий, еп. Йераполски, чудотворец. Св. мчци Александър еп. и Ираклий воин. Преп. Лот Египетски.

Св. Аверкий бил епископ на град Йерапол в Мала Азия. Живял в края на I и началото на II в. Дейността му била свързана с много трудности. В началото християните в Йерапол били твърде малко. Той употребил всички усилия да увеличи членовете на църквата. Бог го подкрепял чрез много чудеса. Св. Аверкий обиколил Сирия, Киликия, Месопотамия, за да проповядва словото Божие. Бил и в Рим. Затова е наречен равноапостолен. Починал през 167 г. на 72-годишна възраст.

