Ароматни печени ябълки с ядки

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева е сред редовните участници в кулинарната ни рубрика. Тя предлага рецепта за сочни, меки и ароматни печени ябълки, които са подходящ десерт за Димитровден.

ПРОДУКТИ

Ябълки за една тава, 3 шепи сурови ядки (бадеми, макадамия), 1/2 ч. л. канела на прах, 1 ванилия, 4 с. л. сироп от агаве (мед или кленов сироп), 50 г разтопено масло (или кокосово)

За гарниране: сладко от вишни, пръчки канела, сладолед или сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме ябълките, разполовяваме ги и ги почистваме от дръжките и семенната част. Смесваме ядките (предварително накиснати за една нощ) с канелата, ванилията, 2 с. л. от сиропа от агаве или меда и 2 с. л. от разтопеното масло.

Нареждаме половинките ябълки в тава и ги поливаме с останалото разтопено масло.

Наливаме вътре 1 ч. ч. вода и печем в загрята фурна на 180 градуса около 40 минути. Ако прекалено рано започнат да прегарят отгоре, покриваме с алуминиево фолио. След около половин час печене поръсваме с ядките – цели, накълцани или счукани в хаванче.

Поднасяме десерта леко топъл, поръсен със сладко от вишни и украсен с пръчки канела, по желание гарниран с топка сладолед или заквасена сметана.