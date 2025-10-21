ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затварят за 2 дни движението по пътен възел „Бълга...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21550080 www.24chasa.bg

На 22 октомври движението по "Хемус" към Варна при 18-ия км ще е в изпреварващата лента

1340
АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

Утре - 22 октомври, от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтира фуга на виадукта в района на с. Потоп /при 18-ти км/ на АМ „Хемус" в посока Варна. При изпълнението на дейностите по съоръжението ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса