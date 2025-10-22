Вижте къде в София няма да има вода на 23 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 23 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително- ремонтни дейности по ул. „Марина поляна", с. Бистрица се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода". Това съобщиха от институцията.

Прекъсванията ще се извършат в района на:

ул. „Манастирска", ул. „Марина поляна", ул. „Ивата" и ул. „Клено".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Манастирска" на кръстовището с ул. „Марина поляна".

На 23 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-ремонтни дейности по ул. „Стара планина", с. Кубратово се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Стара планина" от ул. „Стефан Стамболов" до ул. „Железопътна"

ул. „Стефан Стамболов" от ул. „Здравец" до ул. „Кирил Христов".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Кирил Христов" на кръстовището с ул. „Стефан Стамболов".

На 23 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 17, ж.к. „Сердика" се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в:

бл. 17 /висока зона/.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 17.