Вижте къде в София няма да има вода на 23 октомври

На 23 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително- ремонтни дейности по ул. „Марина поляна", с. Бистрица се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода". Това съобщиха от институцията.
Прекъсванията ще се извършат в района на:
ул. „Манастирска", ул. „Марина поляна", ул. „Ивата" и ул. „Клено".
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Манастирска" на кръстовището с ул. „Марина поляна".
На 23 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-ремонтни дейности по ул. „Стара планина", с. Кубратово се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:
ул. „Стара планина" от ул. „Стефан Стамболов" до ул. „Железопътна"
ул. „Стефан Стамболов" от ул. „Здравец" до ул. „Кирил Христов".
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Кирил Христов" на кръстовището с ул. „Стефан Стамболов".
На 23 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 17, ж.к. „Сердика" се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в:
бл. 17 /висока зона/.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 17.