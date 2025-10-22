ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очен имплант възстановява зрението на пациенти с н...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21553610 www.24chasa.bg

Не са добри условията за туризъм в планините

540
Планина СНИМКА: Пиксабей

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В най-високите части на планините е мъгливо и се очакват валежи през деня, посочиха от ПСС.

Вчера в района на врачанската екопътека „Бобов камък" е регистриран турист със счупен крак. Четирима души от екипа на ПСС във Враца са оказали помощ на пострадалия.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините облачността ще бъде предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Планина СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание