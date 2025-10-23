Яхния с горски гъби и ориз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Слагат се сушени домати

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Тези дни след обилните валежи и затоплянето се появиха много ливадни и горски гъби за радост на гъбарите и любителите. Но винаги трябва да се внимава, ако не ги познаваме.

Закупих си от пазара - млади сърнели и печурки, и приготвих различни вкусни ястия”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

500-600 г горски гъби

1 непълна ч.ч. ориз

1 голяма глава кромид лук

2-3 червени чушки

1 пресен домат и няколко сушени домата китка магданоз олио сол

по 1 ч.л. черен и червен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Задушаваме в мазнина едро нарязаните гъби за 10-15 минути. При тях добавяме дребно нарязания лук и червени чушки.

Посоляваме и задушаваме 4-5 минути. Добавяме измития и отцеден ориз и разбъркваме 2-3 минути.

Добавяме черен, червен пипер, нарязаните домати и 4-5 ч.ч. топла вода. Разбъркваме, досоляваме на вкус и похлупваме да къкри на слаб огън за около 20 минути.

Поръсваме накрая с пресния магданоз и сервираме ароматна и вкусна яхния.