Ремонт затваря за движение едната лента на столичния бул. "Копенханен"

При работа по подмяна на клапа ф 1200 мм в шахта на бул. "Копенхаген" - кръстовището с ул. "Обиколна" в ж.к. Дружба 2, е установен теч от уличен водопровод. Това налага да се подмени участък от този водопровод по метод "тръба в тръба". Тъй като аварията е под уличното платно и под трамвайните линии, по време на ремонтите дейности се налага да се затвори най-дясната лента на източното платно на бул. "Копенхаген", в посока от бул. "Цариградско шосе" към ж.к. Дружба 2. Реорганизацията на движението ще е за периода от 22.10.2025 г. до 31.10.2025 г. Водоподаването няма да бъде прекъсвано. Това съобщиха от пресцентъра на „Софийска вода".

Работата в шахтата продължава и е в сила въведената временна организация на движение в западното платно на бул. "Копенхаген".