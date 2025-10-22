Катастрофа на пътя Самоков - Дупница, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път II-62 Самоков - Дупница при изхода на Самоков поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.