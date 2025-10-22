ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първият съпруг на Дженифър Лопес: Лъжеше и ми изне...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21557438 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Самоков - Дупница, движението е в една лента

1156
Полиция

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път II-62 Самоков - Дупница при изхода на Самоков поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса