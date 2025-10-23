ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия и Украйна си разменят атаки с дронове, удари...

Облачно и с валежи на места, но по-топло ще е на 23 октомври

Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11° СНИМКА: Pixabay

Днес облачността над страната ще е разкъсана, предимно значителна над южните райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд; а над Северна България ще намалява през нощта до ясно, а през деня - до слънчево време. В сутрешните часове на места в низините ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб, през деня в Източна България и на север от планините – умерен юг-югозападен вятър. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, по Черноморието: 13°-16°; а максималните - между 18° и 23°. В София минималната температура ще е около 7°, максималната – около 20°.

През нощта срещу петък от запад облачността бързо ще се увеличава и вплътнява.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие – предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

