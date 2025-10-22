Нови колчета повишават безопасността в два участъка от пътя Асеновград – Кърджали

Монтират се разделителни колчета в два участъка с обща дължина 1 км от път II-58 Асеновград – Кърджали в района с. Мулдава. За повишаване на безопасността по трасето се поставят гъвкави ограничители между двете пътни платна, с които се разделят посоките на движение и се ограничават възможностите за рискови изпреварвания в близост до кръстовищата на второкласния път със с. Мулдава и с общинския път за Асеновград, съобщиха от АПИ.

Дейностите са на финален етап и се очаква да завършат до края на деня, след което ще бъде положена шумна напречна маркировка.

Работата по трасето е в изпълнение на плана за обезопасяване на участъци от републиканската пътна мрежа с обща дължина близо 500 км. Той включва 145 участъка, в които се наблюдава повишен риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия от различен характер. Отсечките са определени на база констатирани в обхвата им опасни маневри от шофьорите или необходимост от допълване или актуализация на организацията на движение. Участъците са част от одобрената Работна програма за изпълнение на мерки по безопасност на движението по пътищата, съгласно Оперативния план за действие по безопасност на движението по пътищата за 2025 г., приет с Решение на МС №296/09.05.2025 г. Крайният срок за реализация на мерките в тези участъци е до края на 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.